أعلنت وسائل إعلام محلية ليبية، اليوم الإثنين، عن انطلاق مشاورات الحوار السياسي بين طرفي النزاع في ليبيا، والتي تأمل البعثة الأممية أن تنتهي باختيار حكامها.وبحسب تقرير لقناة "العربية الأخبارية"، فالقائمة المشاركة في هذا الحوار تواجه معارضة واسعة في ليبيا، وهو ما يشكل عقبة قد تعطل هذه الترتيبات التي خططت لها الأمم المتحدة.وفي حين وجهت البعثة الأممية الدعوة لـ75 مشاركًا ومشاركة من ليبيا "يمثلون كافة أطياف المجتمع الليبي السياسية والاجتماعية للانخراط في أول لقاء للملتقى السياسي الليبي الشامل عبر آلية التواصل المرئي"، إلا أنّ الأسماء المشاركة لم تكن محل توافق بين الليبيين وقوبلت بمعارضة واسعة من أطراف مختلفة.وتراوحت الانتقادات بين من رأى أنها تدوير لنفس الشخصيات التي تسببت في الأزمة، ومن اعتبرها تتضمن سيطرة لممثلي تنظيم الإخوان المسلمين، في حين اشتكى آخرون من غياب من يمثلهم مقابل إشراك تيارات لا تمتلك أي نفوذ داخل ليبيا.