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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسبانيا تعلن وصول معارض فنزويلي بارز إلى مدريد

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 09:19 ص
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، اليوم الأثنين، أن السياسي الفنزويلي المعارض ليوبولدو لوبيز وصل إلى مدريد، بعد عام من الإقامة في مقر السفير الإسباني في فنزويلا هربا من الإقامة الجبرية.

وقالت الخارجية الإسبانية ـ في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" ـ إن "قرار لوبيز مغادرة السفارة الإسبانية في فنزويلا شخصي وطوعي".

ولم يذكر حزب "الإرادة الشعبية" الذي يتزعمه لوبيز كيف غادر فنزويلا، لكن مصدرين مطلعين قالا إنه "سافر عبر كولومبيا".

وسجن لوبيز عام 2014 لقيادته احتجاجات عنيفة ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وتم الإفراج عنه ووضعه رهن الإقامة الجبرية في 2017.

وأثناء فترة الإقامة الجبرية، قدم لوبيز النصح والإرشاد لزعيم المعارضة خوان غوايدو الذي استخدم بندا في الدستور العام الماضي وأعلن توليه الرئاسة الانتقالية وبدأ حملة للإطاحة بمادورو.

من جهتها، اتهمت حكومة فنزويلا إسبانيا، بالمساعدة في "الهروب غير القانوني لمجرم خطير" وخرق القانون الدولي، وقالت إن "السلطات ستحقق في الجرائم المرتكبة".

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