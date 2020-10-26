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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

ارتفاع إصابات كورونا لـ328 ألفا في باكستان

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 09:17 ص
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 328 ألفا و602 حالة.

وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بالوزارة - حسبما نقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 6 آلاف و739 حالة.

وأضاف المركز أنه تم تسجيل 143 ألفا و836 حالة إصابة في إقليم "السند" و102 ألف و875 حالة في إقليم "البنجاب"، بينما بلغت حصيلة الإصابات في إقليم "بلوشستان" 15 ألفا و810 حالات وفي إقليم "خيبر بختونخوا" 39 ألفا و43 حالة، كما تم تسجيل 19 ألفا و12 حالة إصابة في العاصمة إسلام أباد و4 آلاف و180 حالة في إقليم "جيلجيت بالتستان"، بالإضافة إلى 3 آلاف و846 حالة في إقليم "آزاد جامو وكشمير".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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