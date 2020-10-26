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العدوى البسيطة يمكن أن تسبب ضررا بالغا في الدماغ

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 09:16 ص
جريدة الدستور
وكالات
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كشفت دراسة علمية حديثة أن العدوى البسيطة مثل عدوى الهربس، يمكن أن تسبب ضررا بالغا في الدماغ، وخاصة دماغ الأجنة أثناء فترات الحمل.

وسلطت دراسة، منشورة عبر موقع "تايمز نيوز ناو" الضوء على كيفية تأثير عدوى الهربس البسيط، التي توصف بأنها واحدة من أبسط أنواع العدوى الفيروسية في العالم، على دماغ الأجنة أثناء فترات الحمل، وتسبب في إعاقات بالغة بالنمو العصبي، ويمكن أن تسبب مشاكل عصبية طويلة الأمد في مرحلة البلوغ.

وأوضحت الدراسة أن، عدوى الهربس البسيط، تعتبر أحد مسببات الأمراض المنتشرة بشكل كبير حول العالم، لكنه من المفاجئ اكتشاف أنه يتسبب في مشاكل عصبية مدى الحياة، مثل الخلل المعرفي، وصعوبات التعلم، وربما الإصابة بـ"ألزهايمر" في وقت مبكر.

وقال مؤلفو الدراسة من جامعة ووهان في الصين: "رصدنا خللا بالغا في نمو دماغ الجنين البشري، عند تعرضه لعدوى الهربس البسيط، حيث كانت العدوى تقيد الوصول إلى أنسجة المخ البشري للجنين".

وأشار الباحثون إلى أن الإصابة بعدوى الهربس البسيط في الخلايا الجذعية العصبية، أدت لموت الخلايا المبرمج السريع.

كما أدت العدوى، والقول للباحثين، إلى إعاقة إنتاج الدماغ للخلايا العصبية الجديدة، وإعاقة قدرة الخلايا الجذعية العصبية المشتقة من التحول إلى خلايا عصبية ناضجة خلال عملية تسمى بـ"التمايز العصبي".

واكتشف العلماء أيضا أن الإصابة بعدوى الهربس البسيط، تحاكي السمات المرضية لاضطرابات النمو العصبي في دماغ الأجنة البشرية، بما في ذلك التمايز العصبي الضعيف والإصابة بالتشوهات في بنية الدماغ.

ولاحظ كذلك العلماء أن عدوى الهربس البسيط تعزز الانتشار غير الطبيعي وتفعيل الخلايا غير العصبية المسماة بـ"الخلايا الدبقية الصغيرة" والمصحوبة دوما بتنشيط الجزيئات الالتهابية في الدماغ.

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