الليرة التركية تسجل أدنى مستوياتها على الإطلاق

سجلت الليرة التركية، اليوم الإثنين، أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 8 ليرات مقابل الدولار، وفقا لقناة العربية الإخبارية.يشار إلى أن الليرة التركية أغلقت في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، عند قاع جديد، بسبب تخبط النظام التركي والبنك المركزي.وأغلقت الليرة التركية الجمعة، عند 7.965 ليرة لكل دولار واحد أدنى مستوى على الإطلاق حتى اليوم، وهو المستوى المتدني السادس الذي تسجله العملة التركية خلال الشهر الجاري، بحسب مسح أعدته "العين الإخبارية" للبيانات التاريخية لليرة.وتوسعت خسائر الليرة الأسبوع الماضي، مع حملة المقاطعة الشعبية السعودية للمنتجات التركية، ونحو مزيد من التراجع أمام النقد الأجنبي، فيما يتوقع مراقبون للسوق أن تسجل العملة التركية هبوطا عنيفا مع بدء التعاملات اليوم الإثنين.