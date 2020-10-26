أفغانستان: إصابة 3 مدنيين جراء انفجار لغم بكابول

أعلنت شرطة العاصمة الأفغانية اليوم الإثنين إصابة ثلاثة مدنيين على الأقل جراء انفجار لغم مغناطيسي في كابول.وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن الحادث وقع في حوالي الساعة السابعة والنصف بالتوقيت المحلي لأفغانستان في منطقة "حاجي نبي" بمدينة كابول.ولم تعلن أي جهة أو جماعة مسئوليتها عن هذا الحادث حتى الآن بما في ذلك حركة "طالبان".