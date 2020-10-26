«مصر للطيران» تنقل 3800 راكب عبر 37 رحلة بمطار القاهرة اليوم

تسير مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الاثنين، 37 رحلة جوية، تنقل ما يقرب من 3800 راكب.وتتجه الرحلات إلى كل من باريس، كوبنهاجن، لندن، ميلانو، لارناكا، أسطنبول، نيروبي، الخرطوم، دبي، أبوظبي، الشارقة، بيروت، البحرين، واشنطن، چوبا، بغداد، أكرا، الدمام، امستردام، جدة، المدينة المنورة، الرياض، مسقط، اربيل، و6 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان و3 رحلات شحن جوي،.وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.