رغم الموجة الثانية لكورونا.. انتظام الحركة الجوية الوافدة إلى مصر

كشف مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولى، عن عدم تلقى سلطة الطيران المدنى المصرى، أية إخطارات من جانب شركات الطيران بإلغاء رحلاتها الوافدة الى البلاد، عقب بدء انتشار وتفشى الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 بمختلف أنحاء العالم.وأضاف فى تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن جميع الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى قد استعدت لبدء الموجة الثانية للفيروس، حيث تم تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للكشف على المسافرين وأطقم الطائرات بمرحلتى السفر والوصول، تنفيذا لتوصيات الاتحاد الدولى للنقل الجوى "الاياتا" ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان.وأشار إلى أن الحركة الركابية والجوية بكافة الموانئ الجوية تشهد انتظاما كبيرا فى عمليات السفر والوصول، حيث لم يتم حتى الآن إلغاء أو تأجيل أية رحلات سواء مباشرة أو غير مباشرة "شارتر"، مشددا على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة للوفود السياحية القادمة إلى البلاد.