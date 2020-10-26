45 ألف إصابة جديدة بكورونا فى الهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهدية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند بلغ 7.91 مليون حالة اليوم الإثنين بعد تسجيل 45148 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وتحتل الهند المركز الثاني في عدد حالات الإصابة بكورونا بعد الولايات المتحدة التي توجد بها نحو 8.1 مليون إصابة.ولكن الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، سجلت اليوم الإثنين أدنى عدد من حالات الوفاة منذ نحو أربعة أشهر حيث تم تسجيل 480 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مما رفع إجمالي الوفيات إلى 119014.