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حبس ربة منزل قتلت زوجها وسلمت نفسها للشرطة بالإسكندرية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 06:44 ص
حبس ربة منزل
حبس ربة منزل
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بقتل زوجها عمدًا بسبب خلافات بينهما على مصاريف المنزل.

وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب تشريحها لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على السكين المستخدم فى الحادث وإرسالها الى الطب الشرعى، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بحضور إحدى السيدات، وتقرر أنها قامت بقتل زوجها وتسليم نفسها.

وبسؤالها تبين أنها تدعى ن.ى، 35 سنة، ربة منزل، مقيمة بمنطقة الفلكى دائرة القسم، حيث نشبت خلافات بينها وبين زوجها ع.م، 38 سنة، سائق توك توك، بسبب مصروفات البيت، عليى إثرها قامت بقتله باستخدام سكين المطبخ.

وعلى الفور، انتقل المقدم أحمد جاب الله، رئيس مباحث القسم، اإلى شقة المتهمة برفقة سيارة إسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة المجني عليه مسجاة على أرضية المطبخ وبمناظرتها تبين إصابتها بجرح طعنى نافذ فى الناحية اليسرى من الصدر.

وبمواجهة المتهمة أقرت بحدوث مشادة كلامية بينها وبين زوجها بسبب مصروف البيت على إثرها قام بالتعدى عليها بالضرب فتركته ودخلت المطبخ لغسيل أدوات الطعام، وأثناء ذلك فوجئت بالمجنى عليه يتتبعها إلى المطبخ ويقوم بخنقها من الخلف حال إمساكها بسكين المطبخ لتنظيفه فطعنته بها دفاعًا عن نفسها، تم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

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