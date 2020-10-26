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الثقافة

غدًا.. دار الكتب تحتفل بالمولد النبوى الشريف

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 06:13 ص
دار الكتب
دار الكتب
ايهاب مصطفى
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تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، احتفالية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، غدا الثلاثاء في تمام العاشرة والنصف صباحًا، بقاعة على مبارك بدار الكتب بكورنيش النيل.

يبدأ برنامج الاحتفالية التي تنظمها مكتبة الخليفة العامة التابعة لدار الكتب المصرية بتلاوة لآيات من الذكر الحكيم للشيخ محمد إبراهيم من الأزهر الشريف، كما يلقي الدكتور بكر زكي عوض مستشار وزير الأوقاف سابقا والعميد السابق لكلية أصول الدين كلمة عن هذه المناسبة العطرة.

ويلي ذلك فقرة فنية يقدمها فريق إنشاد من رابطة مكفوفي مصر، ودراما شعرية لفرقة كينونة المسرحية بعنوان حب الرسول، وإلقاء كلمة عن المولد النبوي يقدمها الشيخ أحمد الشربينى إمام بوزارة الأوقاف وعضو برابطة مكفوفي مصر.

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