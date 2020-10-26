وزير الأوقاف السودانى يُهدى الدكتور مختار جمعة درع الوزارة

أهدى وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني الشيخ نصر الدين مفرح، وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، درع الوزارة، تقديرًا لمشاركته الثرية في مؤتمر "الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر".وقال وزير الأوقاف السوداني -أثناء إهداء الدكتور مختار جمعة الدرع لدى مغادرته الخرطوم فجر اليوم الإثنين- إن مشاركة وزير الأوقاف المصري في المؤتمر أثرت النقاشات فيه، باعتباره أحد العلماء المُجددين في العالم العربي.وأعرب الشيخ نصر الدين مفرح عن شكره للدكتور محمد مختار جمعة على تلبية الدعوة، لافتًا إلى أن آراءه وورقته العلمية التي طرحها تحت عنوان "حتمية التجديد" أثرت النقاش في جلسات المؤتمر، مما كان له أثر كبير في نجاح مداولاته.من جانبه، شكر وزير الأوقاف، نظيره السوداني، على هذا التكريم وتلك المبادرة الكريمة، وهنأه بنجاح المؤتمر، الذي تناول قضايا وموضوعات مُهمة، متمنيًا المزيد من النجاح والتوفيق والاستقرار للسودان الشقيق.وغادر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، السودان، فجر اليوم الإثنين، وكان في وداعه، في مطار الخرطوم الدولي، وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني نصر الدين مفرح، ونائب السفير المصري في السودان المستشار نادر زكي.