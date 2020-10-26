روس كوسموس:الأمريكيون لن يرفضوا مساعدتنا

أكد مدير وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميتري روجوزين، أن استكشاف القمر لن يتم إلا بالتعاون الدولي، ولا يمكن لأي دولة إنجاز ذلك بمفردها.وأضاف في حديث تلفزيوني: "أعتقد أن الغزو المستقبلي للقمر لن يكون ممكنا لدولة واحدة.. لا يمكن الاستغناء عنا".وأعرب روجوزين عن ثقته بأن التعاون في مجال الفضاء بين روسيا والولايات المتحدة سيستمر على أي حال.وتابع قائلا: "سنأتي لمساعدة الأمريكيين.. أعتقد أن الأمريكيين لن يرفضوا مساعدتنا".وتعمل وكالة ناسا حاليا بالتنسيق مع وكالتي الفضاء الأوروبية واليابانية على تنفيذ مشروع Artemis لغزو القمر.