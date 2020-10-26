الصين تسجل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، تسجيل 20 حالة إصابة مؤكدة جديدة، و161 حالة إصابة بلا أعراض بـ«كوفيد-19» في 25 أكتوبر بعد زيادة في حالات الإصابة التي لا تظهر عليها أعراض في منطقة شينجيانج بشمال غرب الصين.وأضافت اللجنة، في بيان، أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.وذكرت اللجنة أيضًا تسجيل 161 حالة إصابة جديدة دون أعراض، منها 138 حالة منقولة محليًا.وبدأت مدينة كاشجر في منطقة شينجيانج، يوم السبت، إجراء اختبارات لنحو 4.75 مليون شخص بعد اكتشاف مريض بدون أعراض في مصنع للملابس.وسجلت 137 حالة أخرى بلا أعراض في 25 أكتوبر نتيجة الاختبارات التي تجرى.وقالت اللجنة، إنه في المجمل بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى الآن 85810 حالات، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.