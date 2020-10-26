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الإثنين 26 أكتوبر 2020 الموافق 09 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بؤرة تفشى كورونا فى استراليا تعلن عدم تسجيل حالات جديدة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:58 ص
كورونا فى استراليا
كورونا فى استراليا
وكالات
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قالت ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم الإثنين إن 24 ساعة مرت دون تسجيل أي حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 فيما يعد تطورًا مهما لم تشهده إلا قبل أربعة أشهر ما يثير آمالا في تخفيف العزل العام الصارم المفروض على مدينة ملبورن.

وأجل رئيس وزراء الولاية دانييل أندروز يوم الأحد إعادة فتح المدينة التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة بسبب تفشي المرض في شمال ملبورن.

وقال المسؤولون إنهم أجروا اختبارات كورونا لنحو 15 ألف شخص في المنطقة وجاءت كلها سلبية.

ويواجه أندروز ضغوطا قوية لرفع العزل العام الذي تم فرضه على ملبورن في يوليو. وتقول الشركات والحكومة الاتحادية إنه سيؤخر التعافي الاقتصادي في أستراليا.

وانكمش الاقتصاد الأسترالي سبعة في المئة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو في أكبر انكماش ربع سنوي منذ بدء السجلات في عام 1959.

وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ 22 عاما مسجلا 7.5 في المئة في يوليو مع إغلاق الشركات والحدود للتصدي لفيروس كورونا.

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