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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

226 مليون درهم.. حصيلة استثمارات التنقيب عن المعادن والنفط بالمغرب

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 06:49 ص
التنقيب عن المعادن
التنقيب عن المعادن والنفط
وكالات
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توقع المكتب الوطني في المغرب للهيدروكربونات والمعادن (ONHYM)، أن تبلغ الاستثمارات لتنفيذ خطة مواصلة التنقيب عن المعادن والنفط، حوالي 226 مليون درهم خلال العام الحالي.

وأشار المكتب إلى أن حجم استثمارات التنقيب عن النفط في المغرب بلغت السنة الماضية حوالي 883 مليون درهم، وظفتها شركات أجنبية بشراكة مع المكتب الذي بلغت حصته في هذا الاستثمار حوالي 158،6 مليون درهم.

وتكشف معطيات رسمية حديثة أن مكتب الـONHYM حصل عام 2019 على بيانات متعلقة بقياس الجاذبية، وحفر خمسة آبار استكشاف ووقع 6 اتفاقيات نفطية جديدة.

وشملت الأعمال الخاصة بالمكتب 31 موقعا، منها 8 متعلقة بالمعادن النفيسة و9 للمعادن الأساسية، و4 للصخور والمعادن الصناعية، و6 للتعرف على المعادن، و4 مشاريع خاصة متعلقة بالطاقة الحرارية والهيدروجين.

وعلى مستوى الإنتاج، تشير حصيلة المكتب، إلى أن "قيمة المعاملات الناتجة عن بيع الغاز الطبيعي والمكثفات والخدمات المختلفة بلغت ما قدره 243 مليون درهم سنة 2019، بزيادة قدرها 40%، مقارنة بـ173 مليون درهم عام 2018.

ويتوقع المكتب تحقيق ما قيمته 189 مليون درهم عام 2021، ما يمثل انخفاضا قدره 10.4%، مقارنة بتوقعات اختتام العام الحالي 2020، فيما يتوقع أن تسجل النتيجة الصافية لعام 2021 عجزا قدره 132 مليون درهم.

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