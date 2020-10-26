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الإثنين 26 أكتوبر 2020 الموافق 09 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الدلو الإثنين 26 أكتوبر 2020

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:49 ص
برج الدلو
برج الدلو
شيماء دهب
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الدلو، اليوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر، والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: لا تستسلم هذا اليوم أمام أي تحدٍ لتتمكن من تمرير مشاريعك، لأن المقبل قد يكون أفضل.

عاطفيًا: لا تترك الشكوك تؤثر في علاقتك بالشريك، وهذا من شأنه أن يوصلك إلى أماكن لا ترغب في الوصول اليها.

صحيًا: استفد من حالة الطقس الجيدة وانطلق في نزهة أو رحلة استجمام للتخفيف عنك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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