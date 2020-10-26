حظك اليوم.. برج الأسد الإثنين 26 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الأسد اليوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر والتي جاءت كالتالي:.مهنيًا: قد يطرأ هذا اليوم أمر مستجد، ولكنه يترك آثارًا إيجابية على أجواء العمل والعلاقة بالزملاء الجدد بصورة خاصة.عاطفيًا: إذا كنت لا تشعر بالراحة مع الشريك، فبادر فورًا إلى البحث عن الأسباب لئلا تصل إلى المحظور.صحيًا: لا تتأخر في الانضمام إلى أحد الأندية، لأنك قد تتقاعس عن ممارسة الرياضة حين يحلّ فصل الشتاء.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.