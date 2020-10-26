حظك اليوم.. برج الجوزاء الإثنين 26 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الجوزاء اليوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر والتي جاءت كالتالي: .مهنياً: قد تعترضك اليوم أزمات طارئة ومزعجة في العمل، تفرض عليك المزيد من الوعي لتجاوزها.عاطفياً: يوم مناسب لترسيخ العلاقة بالشريك فأنت محاط بحبه من كل جانب، وتقدر عاطفته الكبيرة تجاهك.صحياً: إحرص على أن تكون لائحة طعامك خفيفة الملح، وأكثر من إعداد المأكولات النباتية.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا