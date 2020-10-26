حفلًا ناجحًا لـ أمنية حسن فى ساقية الصاوى.. (صور)

أحيت المطربة الشابة أمنية حسن مساء أمس الأحد حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي بمنطقة الزمالك بالقاهرة، وقدمت خلاله مجموعة من أغانيها التي نالت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الذي ملأ قاعة الحفل.ومن ضمن القائمة التي قامت بغنائها أغنية "عن تجربة" كلمات أحمد النجار وألحان أمنية حسن، و"غلبني " كلمات أحمد سامي وألحان محمد جوليو، و"عشم ابليس" كلمات محمد إبراهيم والحان اسلام علي، و"أهلي الذكريات" كلمات أمنية وألحانها وهي مهداة لجمهور النادي الأهلي الذي تشجعه، و"بنت المليونير" كلمات أحمد حلمي وألحان أمنية أيضا.وكانت أمنية قد بدأت الحفل بميدلي لأنغام.. وتفاعل معه الجمهور. بالإضافة لتقديمها لميدلي شرقي لمطربين مثل محمد فوزي وعبدالوهاب واسمهان وعبدالحليم وليلى مراد، وشاركها الشاعر ضياء الرحمن في الحفلة بإلقاء قصيدتين "الشمس" و"المربعات" وشاركته بـ أغنية "حي" ع المسرح.الجدير بالذكر أن الفنانة أمنية حسن من مواليد الكويت وعمرها ٣٠ سنة تخرجت من طب عين شمس دفعة ٢٠١٣.وهي تغني منذ فترة طويلة ولم تكتفي بالغناء بل تهوى التمثيل أيضا وحصلت على جائزة أفضل صوت وأفضل ممثلة بجامعة عين شمس لفترات طويلة، واحترفت الغناء منذ عام ٢٠١٢، وكونت فرقتها عام ٢٠١٦، وتجمع أمنية في غنائها بين ألوان الموسيقى المختلفة من شرقي لـ لاتين وجاز عربي.