أطفال الهناجر يناشدون أبطال «على بابا» باستمرار حفلاته

ناشد أطفال جمهور عرض العرائس "علي بابا والأربعين حرامي"، أبطال العرض باستمرار حفلاته، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معهم تعبيرا عن سعادتهم بالعرض، وذلك أمس الأحد، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.جاء ذلك فى ختام حفلات العرض، الذى يقدم ضمن برنامج قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، من خلال البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وتنتجه فرقة تحت ١٨ التابعة للبيت، برئاسة المخرج عبد المنعم محمد.العرض أشعار محمد الزناتى، ألحان محمد رؤوف، توزيع كرم صفوت، ديكور هند مصطفى، تصميم عرائس محمد فوزى بكار، إعداد عبد المنعم محمد، إخراج حسن الشريف، أداء حركى" عماد عبد العظيم، هشام إبراهيم، محمد نوفل، باسم نور، محمد فوزى بكار، أحمد صالح، حمزة خاطر، رشا جميل"، وأداء صوتى "هبة محمد، وفاء السيد، حمزة خاطر، أحمد شومان، محمد جاد، نور الشرقاوى، عماد عبد العظيم، حسن الشريف"، أداء صوتى لشخصية على بابا إهداء من الفنان محمد الصاوى.