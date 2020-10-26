رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 26 أكتوبر 2020 الموافق 09 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تعلن ضوابط أداء العمرة لمعتمرى الخارج

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:25 ص
المسجد الحرام
المسجد الحرام
وكالات
طباعة
كشفت وزارة الحج والعمرة عن ضوابط التسجيل والسفر من جميع دول العالم إلى المملكة بهدف أداء العمرة بدءًا من مطلع شهر نوفمبرالمقبل بعد توقف استمر قرابة ثمانية أشهر.

وأوضحت الوزارة أن بروتوكولات استحقاق العمرة تتضمن أن تكون الفئة العمرية لمعتمري الخارج من 18 إلى 50 سنة وفقًا لاشتراطات وزارة الصحة، وتقديم شهادة فحص ( PCR) بنتيجة سلبية، تثبت خلوهم من فيروس كورونا المستجد، جرى إصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر على ألا تتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى المملكة.

وأضافت أن البروتوكولات تشمل الحجز المسبق لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة، وفقًا للضوابط والطاقة الاستيعابية المعتمدة بتطبيق ”اعتمرنا“ وأن تكون حجوزات الطيران مؤكدة للذهاب والعودة وفق البرنامج المعتمد لكل معتمر.

وبينت أن المكونات الإلزامية لباقي الخدمات لكل معتمر تشمل (خدمة السكن) وتشمل 3 أيام عزل صحي فور الوصول للمملكة و(خدمة النقل) بين المنافذ والسكن وخدمة التأمين الشامل، وخدمات ميدانية تشمل التنقل بين الحرم والسكن والميقات وقائدًا مرشدًا لكل مجموعة.

وستقوم شركة العمرة، بتقسيم معتمري الخارج لمجموعات، تشتمل كل مجموعة على ( 50 معتمرًا) بحد أدنى، وتعيين قائد مرشد لكل مجموعة، وحجز برنامج موحد لهم بجميع الخدمات ( الطيران والسكن والنقل ) متزامنًا مع موعد الحجز لأداء العمرة والزيارة في “ اعتمرنا “ المخصص لمعتمري الخارج.

وتعمل وزارة الحج حاليًا بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الخارجية والجهات المعنية على تحديد الدول التي يقدم منها المعتمرون، وأعدادهم بصفة دورية حسب تصنيف الإجراءات الوقائية، واشتراطات الدول التي يقدم منها المعتمرون والزوار إلى المملكة.

وقالت الوزارة إنه جرى التنسيق مع شركة الخطوط السعودية لتوفير السعة المقعدية اللازمة، وفق الخطة المعتمدة لمراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.

موضوعات متعلقة

مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في «مذبحة الساحل»

محمد أبوالعينين يتقدم بعد فرز 7 لجان

تحقيقات «شهيد المرج»: تصدى لـ3 تجار مخدرات فمزقوا جسده أمام معهد المطرية

اعترافات شيريهان.. «حياتي تغيرت لوجود ابنتي وشعرت بالندم لهذا السبب»

الصور

image description

أبو العينين يدلى بصوته فى الجيزة

image description

فرز لجان انتخابات النواب بالعمرانية

image description

ريد كاربت الجونة: موضة وتقاليع غريبة

image description

محافظ أسيوط يتفقد حملة 100 مليون صحة باللجان الانتخابية

image description

توافد كثيف للناخبين قبل فترة الاستراحة بالهرم

الأكثر قراءة

مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في «مذبحة الساحل»

تحقيقات «شهيد المرج»: تصدى لـ3 تجار مخدرات فمزقوا جسده أمام معهد المطرية

«رشوة في انتخابات القاهرة»؟ «الجزيرة» تسقط في فخ «الفبركة الغبية»

أحمد موسى: الإخوان أول من ابتدعوا الرشاوى الانتخابية (فيديو)

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

تساؤلات عن بدء الحياة والخلق

إغلاق القاعات الرياضية بالعاصمة المغربية حتى إشعار آخر

سمكة قرش تهاجم رجلا قبالة ساحل أستراليا

استخدام تقنيات الواقع الافتراضي لعلاج مشكلة اضطرابات الغذاء

أيام زمان

أسرار اللحظات الأخيرة في وفاة أم كلثوم.. خضعت لأول جراحة نقل صفائح دم

«صلاح ذو الفقار سيجعلني أما».. اعترافات شادية عن حلم الأمومة والإنجاب

سخر منها.. كيف اعترض يحيى شاهين على رفض تقبيله للفنانة ماجدة؟

«بدأ حياتهي بالهجوم علىّ».. اعترافات «الأبنودي» عن علاقته بأحمد فؤاد نجم

مقالات الرأي
د. منى حلمى
القهر ضار جدًا بالصحة ويؤدى إلى الوفاة
عمرو خالد
مع كل نَفَس يخرج منك.. احمد الله المنعم
مؤمن المحمدي
الفناجيلى
ماجد حبته
ألمانيا والإرهاب.. سذاجة أم تواطؤ؟!
المزيد

الثقافة

أطفال الهناجر يناشدون أبطال «على بابا» باستمرار حفلاته

سمير عبدالغنى: الجمهور الحقيقى ليس لديه رفاهية الدفع مقابل الفن

«سماع الدولى» يرسل رسالة سلام إلى العالم من ملتقى الأديان

فرق مهرجان سماع تصدح بملتقى الأديان