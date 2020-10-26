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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن: إدارة ترامب استسلمت لـ«كورونا»

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:21 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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وجه المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن انتقادات حادة لخصمه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب على إدارته جائحة كورونا، واتهمه بالاستسلام أمام الفيروس.

وجدد ترامب التأكيد أن بلاده تحرز تقدما في مواجهة جائحة كوفيد-19، على الرغم من تسجيل أعداد قياسية في الإصابات.

وقال مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض، لقناة تلفزيون "سي.إن.إن": "لسنا بصدد السيطرة على الجائحة، نحن بصدد الحصول على لقاحات وعلاجات وسبل أخرى لتخفيف أثرها".

وفي بيان أصدرته حملة بايدن تعليقا على تلك التصريحات، قال بايدن إن ميدوز "أقر بشكل صادم هذا الصباح بأن الإدارة الأمريكية استسلمت حتى في محاولة السيطرة على تلك الجائحة.. لقد تخلوا عن مهمتهم الأساسية في حماية الشعب الأمريكي".

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