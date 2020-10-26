رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 26 أكتوبر 2020 الموافق 09 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

سمير عبدالغنى: الجمهور الحقيقى ليس لديه رفاهية الدفع مقابل الفن

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:12 ص
ملتقى جمعية الكاريكارتير
ملتقى جمعية الكاريكارتير المصرية
خالد حماد
طباعة
أعرب فنان الكاريكارتير سمير عبد الغني، عن سعادته بنجاح ملتقى جمعية الكاريكارتير المصرية، ومشاركة "مواطنون ضد الغلاء"، لافتًا إلى أهمية ودور الكاريكاتير في تقديم وعي حقيقي للجمهور، وذلك عبر مبادرات وفعاليات تقدم بشكل مجاني، خاصة أن القدرات المادية لأغلب المواطنين ليست لديها رفاهية أن تدفع مقابل الفن.

جاء ذلك على هامش الاحتفال بمعرض الكاريكارتير الإلكتروني الذي نظمته الجمعية المصرية للكاريكاتير بالتعاون مع الجمعية المغربية للكاريكاتير، وجمعية الكاريكاتير الكويتية، وموقع توميتو كارتون الأردني، بالتعاون مع جمعية مواطنون ضد الغلاء
ملتقى جمعية الكاريكارتير المصرية
ملتقى جمعية الكاريكارتير المصرية

موضوعات متعلقة

راجية محسن.. قصة شبيهة راقية إبراهيم التى أنقذت محمد عبدالوهاب

التفاصيل الكاملة لصفقة بيع أصول «دانة غاز» النفطية فى مصر

مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في «مذبحة الساحل»

الباز يكشف: لماذا لا تعلن اللجان الفرعية نتائج الفرز على الهواء؟

الصور

image description

أبو العينين يدلى بصوته فى الجيزة

image description

فرز لجان انتخابات النواب بالعمرانية

image description

ريد كاربت الجونة: موضة وتقاليع غريبة

image description

محافظ أسيوط يتفقد حملة 100 مليون صحة باللجان الانتخابية

image description

توافد كثيف للناخبين قبل فترة الاستراحة بالهرم

الأكثر قراءة

مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في «مذبحة الساحل»

تحقيقات «شهيد المرج»: تصدى لـ3 تجار مخدرات فمزقوا جسده أمام معهد المطرية

القائمة الوطنية من أجل مصر تتصدر مؤشرات «النواب» في 14 محافظة

أحمد موسى: الإخوان أول من ابتدعوا الرشاوى الانتخابية (فيديو)

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

تساؤلات عن بدء الحياة والخلق

إغلاق القاعات الرياضية بالعاصمة المغربية حتى إشعار آخر

سمكة قرش تهاجم رجلا قبالة ساحل أستراليا

استخدام تقنيات الواقع الافتراضي لعلاج مشكلة اضطرابات الغذاء

أيام زمان

أسرار اللحظات الأخيرة في وفاة أم كلثوم.. خضعت لأول جراحة نقل صفائح دم

«صلاح ذو الفقار سيجعلني أما».. اعترافات شادية عن حلم الأمومة والإنجاب

سخر منها.. كيف اعترض يحيى شاهين على رفض تقبيله للفنانة ماجدة؟

«بدأ حياتهي بالهجوم علىّ».. اعترافات «الأبنودي» عن علاقته بأحمد فؤاد نجم

مقالات الرأي
د. منى حلمى
القهر ضار جدًا بالصحة ويؤدى إلى الوفاة
عمرو خالد
مع كل نَفَس يخرج منك.. احمد الله المنعم
مؤمن المحمدي
الفناجيلى
ماجد حبته
ألمانيا والإرهاب.. سذاجة أم تواطؤ؟!
المزيد

الثقافة

سمير عبدالغنى: الجمهور الحقيقى ليس لديه رفاهية الدفع مقابل الفن

«سماع الدولى» يرسل رسالة سلام إلى العالم من ملتقى الأديان

فرق مهرجان سماع تصدح بملتقى الأديان

انطلاق حفل مهرجان سماع ضمن فعاليات ملتقى الأديان