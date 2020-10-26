سمير عبدالغنى: الجمهور الحقيقى ليس لديه رفاهية الدفع مقابل الفن

أعرب فنان الكاريكارتير سمير عبد الغني، عن سعادته بنجاح ملتقى جمعية الكاريكارتير المصرية، ومشاركة "مواطنون ضد الغلاء"، لافتًا إلى أهمية ودور الكاريكاتير في تقديم وعي حقيقي للجمهور، وذلك عبر مبادرات وفعاليات تقدم بشكل مجاني، خاصة أن القدرات المادية لأغلب المواطنين ليست لديها رفاهية أن تدفع مقابل الفن.جاء ذلك على هامش الاحتفال بمعرض الكاريكارتير الإلكتروني الذي نظمته الجمعية المصرية للكاريكاتير بالتعاون مع الجمعية المغربية للكاريكاتير، وجمعية الكاريكاتير الكويتية، وموقع توميتو كارتون الأردني، بالتعاون مع جمعية مواطنون ضد الغلاء