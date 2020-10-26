مستشارة حكومية: إقفال مناطق تفشى كورونا يبطئ أعداد الإصابات فى لبنان

أعلنت مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية للشؤون الصحة بترا خوري اليوم، عن تسجيل نجاح في إبطاء الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) من خلال أسلوب إقفال المناطق التي تشهد تزايدا في الإصابات.وقالت خوري في تغريدة على حسابها في موقع "تويتر" إن الأرقام الأولية تظهر أن التغيير الذي حصل خلال الأسبوعين الماضيين من إقفال مناطق تفشي الفيروس أدى إلى تسطيح منحنى الحالات الإيجابية.وأضافت "حققنا بعض الانتصارات وأبطأنا الانتشار، وقد زاد حتى الآن عدد الحالات الإيجابية بنسبة 2.4 في المئة فقط مقابل 50.9 في المئة في الفترة السابقة ومعدل الوفيات لدينا هو أقل بنسبة 7 في المئة.وشددت على "الحاجة إلى تخفيض عدد الحالات نظرا للسعة المنخفضة للغاية لوحدات العناية المركزة لدينا".ودعت إلى إجراءات إضافية في المدن الكبرى، مشيرة إلى خريطة وخطط جديدة للأحياء فيها لاقفال مناطق تزايد الإصابات، موضحة أنه "يمكننا التحكم في الانتشار وحماية أحبائنا ومنع الوفيات الإضافية من خلال الإنفاذ الحكومي والمسؤولية المدنية".وفي السياق أصدرت وزارة الداخلية اليوم قرارا باقفال 63 قرية وبلدة في عموم لبنان لمدة أسبوع اعتبارا من 26 أكتوبر الجاري إلى 2 نوفمبر المقبل، وجاء ذلك في إطار إجراءات مكافحة تفشي الفيروس في المناطق التي تشهد تزايدا في الإصابات وسط اقتراب غرف العناية المركزة في المستشفيات من طاقتها الكاملة.من جهة ثانية أعلنت وزارة الصحة في بيان اليوم عن تسجيل 1400 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ما يرفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 71390 حالة.وقالت الوزارة إن نسبة الفحوصات المحلية الايجابية بلغت 4،11 في المئة وأن "عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية هو 716 من بينها 247 حالة في العناية المركزة.