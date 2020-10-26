أربيل تعلن عن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

قررت غرفة عمليات أربيل عاصمة كردستان العراق، اتخاذ جملة من الإجراءات المشددة لمواجهة فيروس كورونا، منها إلزام جميع المواطنين والسياح بالكمامات.وأوضحت الغرفة، في بيان لها، أن "القرار صدر عن اجتماع في ديوان وزارة الداخلية، واستنادا إلى البيان رقم 52 لعام 2020".وتقرر التالي:أولا- لجان القائم مقام والفرق الصحية والبلدية ورقابة الأسواق والقوى الأمنية مكلفة بتطبيق هذه القرارات ضمن الحدود الإدارية لأربيل.ثانيا- إلزام جميع المواطنين بارتداء الكمامات، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.ثالثا- تشكيل مفارز جوالة من القوى الأمنية لمتابعة تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا.رابعا- على سواق السيارات (الخاصة، الحمل، الأجرة) الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، وإلزام الركاب بذلك.خامسا- إغلاق قاعات الاحتفالات والأعراس، وحفلات التخرج الأهلية والحكومية، وحظر كافة الأنشطة الرياضية، وجميع التجمعات والمؤتمرات والاجتماعات.سادسا- تغلق الأماكن التالية اعتبارا من الساعة 12 ليلا: النوادي الليلية، محلات تدخين النرجيلة، نوادي المشروبات الروحية (البارات)، نوادي الموسيقى الحية، الحفلات الليلية في النوادي.سابعا- استمرار منع إقامة مجالس العزاء في القاعات والبيوت وتحت الخيم، ومراسم زيارة القبور.ثامنا- كل المحلات التي تكون مفتوحة ملزمة باتخاذ كافة التدابير الصحية ومنع الزحام.تاسعا- على المصايف والمرافق السياحية اتباع الإجراءات الوقائية وأن تلتزم هي وروادها بالإجراءات.عاشرا- مراجعة مسألة الدوام في المدارس والكليات والمعاهد وسائر المراكز التعليمية.حادي عشرا- أساتذة ورجال الدين واتحاد علماء الدين الإسلامي مطالبون، بتوعية المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية.ثاني عشرا- تبليغ جميع نقاط التفتيش على الحدود الإدارية لمحافظة أربيل بعدم السماح بدخول أي مجموعة سياحية أو شخص بدون ارتداء كمامة.وأشارت غرفة العمليات إلى أن القرارات المتخذة ستطبق اعتبارا من الساعة 12 من ليلة الأحد إلى الاثنين.