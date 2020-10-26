ترامب يهنئ أذربيجان وأرمينيا بوقف إطلاق النار

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، بتوصلهما لاتفاق لوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ.وكتب ترامب في تغريدة: "تهاني لرئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اللذين توصلا للتو لاتفاق لوقف إطلاق نار سيكون ساري المفعول اعتبارا منتصف هذه الليلة، بما ينقذ الكثير من الأرواح".وهذه الهدنة الإنسانية هي الثالثة من نوعها التي يتم إعلانها في قره باغ بعد اتفاقين مماثلين تم التوصل إليهما يومي 10 و17 أكتوبر بوساطة روسيا.ويأتي ذلك بعد أن أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وقت سابق من الأسبوع بواشنطن، محادثات منفصلة مع نظيريه الأرمني زوغراب مناتساكانيان، والأذربيجاني جيهون بيراموف.