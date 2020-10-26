اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار بالأجواء اليمنية لاستهداف السعودية

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الإثنين، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها..