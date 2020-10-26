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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

5 مليارات دولار.. الإعلان عن أضخم مشروع استثمارى بين الأردن والسعودية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:59 ص
نايف بن بندر السديري
نايف بن بندر السديري
وكالات
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أعلن السفير السعودي في عمان نايف بن بندر السديري، عن أضخم مشروع استثماري في تاريخ العلاقات الأردنية السعودية.

وقال السديري في حديث علي التلفزيون، إن المشروع يتمثل بسكة حديد تربط بين العقبة وعمّان.

كما أشار السديري إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن والسعودية بلغ 5 مليارات دولار العام الماضي، مشيرا إلى أن السعودية تتطلع إلى زيادته في الأعوام المقبلة.

ولدى الأردن والسعودية صندوق استثماري مشترك، تمتلك الرياض 90% من رأس ماله و10% لبنوك أردنية.

والأسبوع الماضي، أقر الصندوق مشروع الرعاية الصحية لإنشاء مستشفى وجامعة طبية في عمّان تقدر كلفته بـ400 مليون دولار.

وتوقع السديري أن يوفر المشروع حوالي 5 آلاف فرصة عمل، كما أنه سيستقطب 600 طالب طب ويوفر 300 سرير.

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