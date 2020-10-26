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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«فريسكا».. أول ألبوم لـ«الشاب انزاجى»

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 06:21 ص
الشاب انزاجي
الشاب انزاجي
نعمات مدحت
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يطرح مغني الراب الشاب انزاجي، أول ألبوم له بعنوان "فريسكا"، قريبا فى العديد من القنوات الفضائية، إلى جانب مواقع السوشيال ميديا.

وتذاع كل أسبوع أغنية جديدة من أغاني الألبوم، الذى يتضمن ٩ أغاني متنوعة وهى: "فلسفتي، نتفسح، هنتلاقى، يا بلدي، فريسكا، وحشاني عينيه، أني أحبك، في الحفلة، كله عادي".

التوزيع الموسيقي للألبوم "كريم بيدق، نادر نشأت، هشام رحال، عمرو علي"، أشعار "أحمد العفيفي، كريم السيد، حسام ممدوح، انزاجي"، ألحان "أحمد انزاجي، كريم بيدق"، ويتم تصوير أغنية "فريسكا" بالتعاون مع الخليج فور بروديكيشن أن.

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