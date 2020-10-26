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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

اعتذار الشاعر محمود سليم والملحن جابر جمال على «الشرع محللي أربعة» لحمادة هلال

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:12 ص
حمادة هلال ومحمود
حمادة هلال ومحمود وجابر
محمد مجدي
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أعلن الشاعر محمود سليم، والملحن جابر جمال، عبر بث مباشر لهما بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن اعتذارهما، وذلك لتعرضهما للانتقادات التي وجهها الشيخ خالد الجندي من خلال برنامجه «لعلهم يفقهون» على كلمات أغنية «الشرع محللي أربعة»، التي كشف عنها المطرب حمادة هلال، وقام بطرح البرومو تمهيدًا لطرحها قريبًا، حيث قال الشيخ خالد الجندي، من خلال البرنامج، إن كلمات الأغنية لا تليق بالشرع الإسلامي.

و بعد انتهاء عرض البرنامج ظهر المطرب حمادة هلال بفيديو لايف عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، قالًا: «أنا لم آري حلقة الشيخ خالد الجندي، وقد تواصلت معه تليفونيًا، وتحدثنا بكل احترام، وعرفت إنه زعلان، وبناءً عليه سيتم تعديل كلمات الأغنية وستطرح قريبًا».

يذكر أن أخر أعمال الشاعر محمود سليم، والملحن جابر جمال، أغنية بعنوان «أنا بطولي» المصورة بطريقة الفيديو كليب للمطرب سيف مجدي، والتي تم طرحها مؤخرًا علي موقع «يوتيوب»، وجميع المتاجر الإلكترونية، وحققت هذه الأغنية نجاحًا كبيرًا.

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