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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية فى جولة ليلية يتفقد مدينتى قطور وطنطا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 12:03 ص
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء أمس الأحد، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ومتدربي البرنامج الرئاسي شوارع حي أول وثان طنطا والتي شملت شوارع إسكندرية، والسكة الجديدة، وعمر زعفان، والبورصة، وسعيد، وتوت عنخ آمون، وحسن رضوان، والأستاد، والكورنيش، وسبرباي.

ورفع قسم الإشغالات بحي أول وثان طنطا كافة الإشغالات من تلك الشوارع، وتشميع وغلق عدد ثلاث محال، كما قامت إدارة المرور بسحب رخص 5 سيارات مخالفة، موجهًا رئيس حي ثان طنطا برفع كافة المخلفات من صناديق القمامة بشكل مستمر.

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بميدان المحطة والمسند لإحدى الشركات الوطنية ومن المقرر الانتهاء منه في ديسمبر المقبل، ثم تفقد المحافظ ونائبه شوارع مدينة قطور، حيث تم رفع كافة الإشغالات والتنبيه على أصحاب المحلات والمقاهي بعدم التعدي على حرم الطريق والالتزام بالمسموح لهم.

رافق المحافظ في جولته رئيس حي ثان طنطا ونائب رئيس مدينة قطور وفريق متطوعي الغربية.
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية

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