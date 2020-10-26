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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 26-10-2020 بالبنوك المصرية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 06:33 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
ياسمين محمود
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يرصد "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الإثنين 26-10-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار بالبنوك، في التقرير التالي:

وعلى المستوى المحلي، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مقابل ارتفاع سعره أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك المصري لتنمية الصادرات.

سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 25-10-2020 في البنوك المصرية

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل للشراء 48.67 جنيه وللبيع 51.55 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.26 جنيه وللبيع 51.57 جنيه، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.17 جنيه وللبيع 51.62 جنيه، كما ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل في البنك العربي الأفريقي الدولي للشراء 48.52 جنيه وللبيع 51.55 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.54 جنيه وللبيع 51.59 جنيه.

أسعار الدينار الكويتي

كما بلغ سعر الدينار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 48.54 جنيه وللبيع 51.59 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.54 جنيه وللبيع 51.53 جنيه، وفي بنك عوده ارتفع سعر الدينار الكويتي ليسجل للشراء 47.62 جنيه وللبيع 51.64 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 48.04 جنيه وللبيع 51.57 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.62 جنيه وللبيع 51.64 جنيه، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 47.74 جنيه وللبيع 51.30 جنيه.

وفي بنك الكويت الوطني تراجع سعر الدينار الكويتي ليسجل للشراء 47.57 جنيه وللبيع 51.64 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.81 جنيه وللبيع 51.55 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 48.81 جنيه وللبيع 51.55 جنيه، في المقابل استقر سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل في بنك بلوم للشراء 51.21 جنيه وللبيع 51.54 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.41 جنيه وللبيع 51.41 جنيه، كما استقر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.55 جنيه، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 47.42 جنيه وللبيع 51.54 جنيه.

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