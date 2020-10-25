«سماع الدولى» يرسل رسالة سلام إلى العالم من ملتقى الأديان

بعد انتهاء فعاليات مهرجان سماع الدولي ليوم الأحد بمجمع الأديان بمصر القديمة، والذي شاركت به العديد من الفرق العربية والأوروبية أرسل المايسترو انتصار عبدالفتاح رسالة سلام للعالم كله.وكان المهرجان قد ضم جنسيات مختلفة يونانية وآسيوية وإفريقية وعربية في كورال عظيم أظهر للكل جانب مشرق وروحاني.ورفع المايسترو انتصار عبد الفتاح وجميع الفرق والجمهور ايضًا لافتات كتب عليها السلام لكل العالم باللغتين العربية والإنجليزية.يذكر أن مهرجان سماع يقام برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارة السياحة والًاثار ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب حيث تتوحد المشاعر وتنصهر لتؤكد على التواصل الإنساني ومفهوم الأديان بمعناه الكوني، فمن هذه الأرض المباركة تشدو الصلوات بكل اللغات وسط هذا المكان المقدس الذي يُضىء الشموع من كل مكان يكون موعدًا سنويًا ثابتًا حيث نصلي معًا من أجل الإنسان.والفنان انتصار عبدالفتاح قام بتأسيس ملتقى الأديان عام 2015 حيث قدم الدورة الأولى والثانية والثالثة بسانت كاترين والرابعة والخامسة بمجمع الأديان، حيث نلتقي جميعًا في هذا الفضاء الروحي متطهرين بالأنغام الروحية ومتوضئين بالتسامح والمحبة والسلام بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين.