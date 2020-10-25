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الثقافة

فرق مهرجان سماع تصدح بملتقى الأديان

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:55 م
مهرجان سماع الدولي
مهرجان سماع الدولي
ايهاب مصطفى
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بصحبة المايسترو انتصار عبد الفتاح، صدحت الفرق المشاركة في مهرجان سماع الدولي وهم فرقة "أوصانا" المصرية، وفرقة "أكابيلا" المصرية، وكورال الترانيم القبطية التابع للكنيسة الأرثوذكسية، وفرقة "بنات الحور" المصرية، وفرقة جنوب السودان، وكورال الكنيسة المارونية بلبنان"، وغيرها.

وأنشدت الفرق العديد من الأغنيات منها "قمر سيدنا النبي قمر"، و"سبحوا لله"، و"لا فرح إلا فرحنا" وغيرها.

يذكر أن مهرجان سماع يقام برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارة السياحة والًاثار ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، حيث تتوحد المشاعر وتنصهر لتؤكد على التواصل الإنسانى ومفهوم الأديان بمعناه الكونى، فمن هذه الأرض المباركة تشدو الصلوات بكل اللغات وسط هذا المكان المقدس الذى يُضىء الشموع من كل مكان يكون موعدًا سنويًا ثابتًا حيث نصلى معًا من أجل الإنسان.

جدير بالذكر أن الفنان انتصار قام بتأسيس ملتقى الأديان عام 2015، وقدم الدورة الأولى والثانية والثالثة بسانت كاترين والرابعة والخامسة بمجمع الأديان، حيث نلتقى جميعًا فى هذا الفضاء الروحى متطهرين بالأنغام الروحية ومتوضئين بالتسامح والمحبة والسلام بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين.
مهرجان سماع الدولي
مهرجان سماع الدولي

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