تأجيل حصص اشتراكات التأمينات لقطاعى السياحة والطيران لآخر ديسمبر

أعلنت غرفة شركات السياحة، برئاسة نادر الببلاوى رئيس لجنة تيسير الأعمال بالغرفة، أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، قد خاطبت رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لاتخاذ ما يلزم نحو مد أجل سداد حصص اشتراكات التأمينات للمنشأة العاملة في قطاع السياحة والطيران سواء حصة صاحب المنشأة والعامل حتى آخر ديسمبر.وأشارت الغرفة، فى منشور عُمم على جموع الشركات، أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار سياسة الدولة لدعم وتحفيز القطاع السياحي في ظل مواجهة جائحة كورونا.يشار إلى أنه قد تقرر الموافقة من قبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات لدعم القطاع السياحي، من بينها انتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ للعاملين بالقطاع السياحي من وزارة القوى العاملة من شهر أبريل حتى شهر ديسمبر 2020، بصرف النظر عن مدى استفادة الشركات والمنشآت السياحية والفندقية المتقدمة بطلب صرف الإعانة من أي من المبادرات المقدمة لدعم القطاع السياحي.كما جدد مجلس الوزراء موافقته على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية وشركات الطيران الخاص، مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى آخر ديسمبر، كذلك تأجيل الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية وشركات الطيران الخاص حتى آخر ديسمبر.