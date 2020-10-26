الإحصاء: تراحع حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا خلال 2020

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا والذي بلغ 1.7 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من عام 2020، مقابل 2.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 600 مليون دولار خلال عام.ولفت جهاز الإحصاء، إلى استحواذ واردات روسيا على النصيب الأكبر من حركة التجارة بين البلدين، حيث قدر حجم واردات مصر من روسيا بحوالى 1.4 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو 2020 مقابل 2.051 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بينما بلغت الصادرات المصرية إليها 326.3 مليون دولار مقابل 277.3 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.يشار إلى أن جملة واردات مصر من دول العالم تراجعت إلى حدود 37.2 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو 2020 مقابل 47.3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، كما تراجعت الصادرات لجملة دول العالم من 18.2 مليار دولار لـ 16 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.