القائمة الوطنية من أجل مصر تتصدر مؤشرات «النواب» في 14 محافظة

تصدرت القائمة الوطنية من أجل مصر المؤشرات الأولى للتصويت في انتخابات «النواب» بـ14 محافظة تجرى بها الانتخابات البرلمانية بالمرحلة الأولى، يليها قائمة نداء مصر.وتتنافس القائمتان في جنوب ووسط الصعيد، بالإضافة لقائمة غرب الدلتا، مع الوضع في الاعتبار أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.