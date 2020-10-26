«الإحصاء»: 25.1% تراجعًا فى التقاوى المستوردة خلال 2020

قلصت مصر وارداتها من التقاوى والبذور فى حدود 25.1% خلال عام، بعد أن تراجعت قيمة التقاوى المستوردة إلى 85.9 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من العام الحالى 2020، مقابل 114.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.وأظهر تقرير الإحصاء تراجع أسعار الأسمدة الزراعية لـ 3.416 ألف جنيه خلال شهر يوليو 2020 مقابل 4.088 ألف جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بينما ارتفعت أسعار أسمدة نترات المخصوص من 2.826 ألف جنيه لـ 3.006 ألف جنيه خلال الفترة ذاتها.يشار إلى أن جملة واردات مصر من دول العالم تراجعت إلى حدود 37.2 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو 2020 مقابل 47.3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.