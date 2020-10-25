بولندا تمنح زاهي حواس وخالد العناني وسام الاستحقاق

منحت الحكومة البولندية الأحد، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور زاهي حواس عالم المصريات وسام الاستحقاق للحكومة البولندية، في حفل كبير أقيم بحديقة السفارة البولندية بالقاهرة.وسلّم ميهاو وابيندا، سفير بولندا بالقاهرة الدكتور خالد العناني والدكتور زاهي حواس وسام الاستحقاق البولندي.خلال الحفل، أكد السفير البولندي أن العناني وحواس مُنحا الوسام من أجل الجهود والإنجازات التي قاما بها في مجال علم الآثار والمساهمات البارزة في التعاون بين بولندا ومصر في مجال العمل الأثري والسياحي، كما أكد السفير عمق العلاقات بين البلدين، خاصة في مجال التعاون الأثري والسياحي.من جانبه، أعرب العناني خلال كلمته التي ألقاها بالحفل عن سعادته باستحقاقه هذا الوسام من بولندا التي تربطها بمصر علاقات صداقة وتعاون قوية في جميع المجالات، خاصة القطاع السياحي والأثري، حيث كانت من أولى البلدان التي قام بزيارتها بعد الفتح التدريجي إثر أزمة فيروس كورونا.كما أشار العناني خلال كلمته إلى التعاون الكبير بين مصر وبولندا في مجال الآثار، حيث قام بافتتاح فيلا الطيور في كوم الدكة بالإسكندرية ومقصورة آمون رع بمعبد حتشبسوت بالأقصر بعد أعمال الترميم.وأشار العناني إلى أن بولندا من بين أفضل 10 أسواق مصدرة للسياحة لمصر، حيث استقبلت مصر أكثر من 400 ألف سائح بولندي في 2019.ومع استئناف الرحلات الدولية بعد فترة التوقف التي تسبب فيها كورونا، وضعت بولندا مصر في منطقة السفر الخضراء واستؤنفت الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم أغسطس الماضي.واختتم العناني كلمته بتوجيه الشكر لبولندا حكومةً وشعبًا، فيما أشار زاهي حواس إلى التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في مجال العمل الأثري وتدريب الأثريين.