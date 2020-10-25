يسري المغازي: تصدر المرأة صفوف المشاركة في انتخابات النواب مشهد حضاري

أعرب المهندس يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن سعادته بالإقبال الكبير من جانب المرأة المصرية، سواء كانت فتاة أو سيدة أو عجوز بالإقبال على المشاركة في التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.وأكد المغازي أن مشهد الإقبال حضاري مفرح وغير مسبوق، أن تتزايد مشاركة المرأة المصرية في كافة الاستحقاقات الانتخابية مرة بعد أخرى سواء كان في التعديلات الدستورية أو انتخابات الشيوخ أو مجلس النواب.وأشار في بيان له اليوم، إلى أن المشاركة النسائية الكبيرة تؤكد على الثقة التامة في المستقبل، وفي العملية الانتخابية التي تخضع برمتها للقضاء المصري الشامخ.وأضاف المغازي، أن الدولة في عهد الرئيس السيسي داعم أصيل للمرأة والشباب، وظهر هذا واضحا من خلال نسبة المقاعد النيابية والوزارية التي تشغلها المرأة، انطلاقا من الثقة في قدراتها وعطائها لمصر.وشدد عضو مجلس النواب على أن الرئيس السيسي ومنذ بداية توليه الحكم راهن على الدور الوطني للمرأة المصرية، وهنا يظهر جليا في كل الاستحقاقات قائلا: المرأة مشارك أول ورئيسي وداعمة لاستقرار الوطن بكل قوتها.