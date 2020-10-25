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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

براتب 2000 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:59 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات الخدمات الأمنية، براتب يصل إلى 2000 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 100 فرد أمن وعامل نظافة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل لا يقل عن الإبتدائية، وألا يزيد عمره عن 45 سنة.

وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي، تأمين اجتماعي، تأمين على الحياة، وتأمين ضد الحوادث.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01092026849، أو 01127994847، والتواصل مع المدير المسئول وليد محمد، أو التوجه لمقر الشركة في العاشر من رمضان، موقف الأردنية، أمام المصرية سنتر، أعلى ماركت الصفوة.

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