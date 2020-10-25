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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية تدعو لتضامن عالمي في إطلاق أي لقاح لـ«كورونا»

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:51 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
أ.ش.أ
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دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تادروس أدهانوم، الأحد، إلى تضامن عالمي في إطلاق أي لقاح مستقبلي لفيروس كورونا، في ظل ارتفاع عدد الحالات في جميع أنحاء العالم.

قال رئيس المنظمة العالمية، في كلمته خلال افتتاح قمة الصحة العالمية التي تستمر لثلاثة أيام في العاصمة الألمانية برلين والمنعقدة عبر تقنية الفيديو وفق ما أوردته شبكة "فرانس 24" في نسختها باللغة الإنجليزية، إن الطريقة الوحيدة للتعافي من الوباء هي معًا والتأكد من حصول البلدان الفقيرة على اللقاح.

أضاف أنه "من الطبيعي أن ترغب الدول في حماية مواطنيها في المقام الأول، إلا أنه يجب علينا استخدام اللقاح المنتظر عندما يكون جاهزا بصورة فعالة.. الطريقة المثلى لفعل ذلك هي تحصين بعض الناس في كل الدول وليس كل الناس في بعض الدول"، مشددا إن "جعل اللقاح قوميًا (مقتصرًا على دول بعينها) سيُطيل أمد الوباء ولن يقصره".

أشارت فرانس 24 إلى أن العلماء حول العالم يسابقون الزمن لتطوير لقاح فعال ضد فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 1.1 مليون شخص.

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