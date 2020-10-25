«رئيس كاذب أو مغيب».. الباز يطالب ماكرون بالاعتذار عن الإساءة للرسول

استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم التي خرج بها على العالم الإسلامي، بعد موجة غضب كبيرة إثر تصريحاته السابقة باستمرار دعم الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.













وتابع الباز خلال برنامجه "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار"، أن تصريات إيمانويل ماكرون اليوم تؤكد أنه يفتقد للحنكة السياسية بشكل كبير، مضيفًا: "كان يجب أن يستوعب غضب العالم الإسلامي ويعتذرعما قاله باستمرار دعم الرسوم المسيئة، ولكنه لم يفعل ذلك".













واستكمل الباز أن تصريحات ماكرون اليوم، لا تخرج إلا من رئيس على وضع من إثنين، إما أنه رئيس كاذب، أو أنه مغيب لا يعرف ما يتم على أرض الواقع.







