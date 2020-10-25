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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

تفاصيل المؤتمر الختامي لتنسيقية الأحزاب عن انتخابات النواب

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 09:51 م
محمد عبد العزيز
محمد عبد العزيز
محمد الشريف
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عقدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤتمرها الختامي لفعاليات اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب 2020، والتي أجريت على مدار يومين، في عدد من محافظات الجمهورية كمرحلة أولى.

وقال محمد عبد العزيز، مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تابعت المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب على مدار يومين.

وأضاف عبدالعزيز خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لغرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تابعت العملية الانتخابية من خلال ١٥٠٠ متابع تم توزيعهم على اللجان والمحافظات المختلفة، ومتابعة سير العملية الانتخابية على مدار يومين واستمروا في عملهم حتى غلق اللجان في التاسعة مساء اليوم.

وأشار عبدالعزيز إلى أن المتابعين أكدوا تعاون القضاة المشرفين على العملية الانتخابية وتسهيلهم لمهامهم وتسهيل مهامه المتابعين ووسائل الإعلام المختلفة.

وأشاد بالقرارات التي اتخذتها الهيئة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن المتابعين رصدوا مخالفات الانتخابية وهي كانت عبارة عن خرق للصمت الانتخابي خارج اللجان الانتخابية، وهي لا تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وتابع: كما تلاحظ ارتفاع ملحوظ للسيدات فى المحافظات وخاصة فى محافظات وجه قبلي، وزيادة التصويت فى منطقة حلايب وشلاتين عقب زيارة وفد من التنسيقية لحلايب وشلاتين وعقد لقاءات مع الأهالي في المحافظة.

ووجه محمد عبد العزيز مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للشعب المصرى الذى حرص على المشاركة فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، مؤكدا أن ذلك يرسم لوحة ذات طراز رفيع من الديمقراطية وممارسته للحق الدستوري.

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