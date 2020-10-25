اعترافات المتهمين بسرقة «تكاتك» السلام بالإكراه

أمرت نيابة السلام، الأحد، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة المركبات "التوك توك" بالإكراه في السلام.وكشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة التكاتك بالإكراه من سائقيها تحت تهديد الأسلحة البيضاء بمدينة السلام.وأقر المتهمين بسرقتهم لـ3 تكاتك و2 دراجة نارية بذات الأسلوب، وذلك بإيقاف أصحابها بحجة طلب المساعدة أو التوصيل، كما أرشدوا عن مكان المركبات المسروقة.كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة السلام يفيد بسرقة مركباتهم بالإكراه على يد عاطلين وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم أقروا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مكان المسروقات وحرّر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.