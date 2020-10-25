محافظ بورسعيد: حصر المباني التي مر على إنشائها 75 عامًا

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا لبحث الموقف التنفيذي لحصر المباني التي مر على إنشائها ٧٥ عاما، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ورؤساء الأحياء ولجنة التراث برئاسة الدكتور محمد الغندور.ووجه المحافظ خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من حصر تلك المباني في موعد غايته ٢٨ أكتوبر القادم؛ لاتخاذ قرار بشأنها في ضوء الحالة الإنشائية للمبنى.الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارة قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة لحصر المباني التي مر عليها تلك الفترة على مستوى محافظات مصر.وكان المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد قد شارك في اجتماع بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة اليوم للتنسيق بشأن البيانات المطلوب توافرها للمباني المار على إنشائها ٧٥ عاما، وإرسالها للجنة العليا المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي قبل نهاية الأسبوع.