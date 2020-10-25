وصول رحلتين من روسيا للغردقة الخميس

يستقبل مطار الغردقة الدولي، الخميس، أولى الرحلات الجوبة الروسية غير المباشرة عبر مطار أنطاليا، من خلال إحدى الشركات المنظمة للرحلات الجوية الروسية.وقال سامح سالم مدير مسئول بالشركة المنظمة للرحلات الروسية، إنه سيتم تيسر رحلتين من مطار أنطاليا يوم 29 أكتوبر على متنهما 220 سائحا لمطاري الغردقة وشرم الشيخ، لافتا إلى أن الشركة ستنظم رحلة يوميا و7 رحلات في الأسبوع إلى الغردقة وشرم الشيخ.وأضاف سالم في تصريحات لـ«الدستور» أنه من المقرر وصول الرحلتين ظهر 29 أكتوبر، وسيتم تنظيم حفل استقبال لهما داخل المطار.