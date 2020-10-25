رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 25 أكتوبر 2020 الموافق 08 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شرطة أردوغان تستخدم أقصى درجات العنف وتعتقل متظاهرين في إسطنبول

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 09:48 م
الشرطة التركية
الشرطة التركية
أ.ش.أ
طباعة
شهدت مدينة إسطنبول التركية اضطرابات شديدة اليوم الأحد، استخدمت فيها قوات الشرطة التركية أقصى درجات العنف لفض احتجاجات مئات الشباب المنتمين لأحزاب المعارضة.

وذكر تقرير لموقع تركيا الآن المتخصص في الشأن التركي، نقلًا عن مصادر تركية محلية، أن قوات الأمن التركية اعتقلت 50 شابًا وشابة من منتسبى حزب الشعب الديمقراطي، ومجموعة من المنظمات الشبابية التركية المعارضة كانوا قد نظموا تظاهرات سلمية في منطقة بشكتاش وكاديكوي بإسطنبول، احتجاجًا على قمع حرية الرأي والتعبير في تركيا، وطالبوا بالإفراج عن كل المعتقلين وبالأخص قادة حزب الشعوب.

وبحسب موقع تركيا الآن اعتدى ضباط شرطة إسطنبول بالضرب على الشباب المحتجين، أثناء نقلهم للتحقيق معهم بتهمة رفع صورة مؤسس الحركة الشيوعية التركية إبراهيم كايباكايا.

وقال المراقبون إنه في الوقت الذي تحظر فيه تركيا التجمعات بدعوى أن ذلك يعد إجراء احترازيا من فيروس كورونا، وتمارس فيها أجهزة الأمن التركية أقصى درجات القمع للمعارضين، غض الأمن التركي النظر عن نزول مئات اللاجئين السوريون إلى الشوارع في إسطنبول اليوم الأحد، وتنظيمهم وقفة في ميدان أكسراي بإسطنبول رفعوا خلالها لافتاتٍ وأعلام لدعم الجيش السوري الحر ولم تتدخل الشرطة التركية لمنعهم.

وما بين قمع المتظاهرين المعارضين والسماح للاجئين السوريين في تركيا من التعبير عن موافقهم، أكد موقع تركيا الآن أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يمارس ابتزازًا لدول الاتحاد الأوروبي بتهديده بفتح الأبواب أمام ملايين اللاجئين وإرسالهم إلى أوروبا، إذا لم يدعم الاتحاد الأوروبي مخططاته في سوريا.

وأشار موقع تركيا الآن إلى أن الرئيس التركي سبق وأن هدد من قبل بإرسال عناصر داعش إلى أوروبا.

موضوعات متعلقة

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

مفاجأة.. رحيل طارق يحيي عن قطاع الناشئين بالزمالك

«النقل» توضح حقيقة شراء صفقة جرارات قطارات أمريكية غير مطابقة للمعايير

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد حملة 100 مليون صحة باللجان الانتخابية

image description

توافد كثيف للناخبين قبل فترة الاستراحة بالهرم

image description

هندسة أسيوط تحصد المركز الأول في برنامج التدريب الصيفي لعلوم الفضاء

image description

افتتاح 7 مدارس جديدة بدمياط بتكلفة 81 مليون جنيه

image description

تطبيق أول تجربة لتشغيل أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي في دمياط

الأكثر قراءة

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في «مذبحة الساحل»

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

أحمد موسى: الإخوان أول من ابتدعوا الرشاوى الانتخابية (فيديو)

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

تساؤلات عن بدء الحياة والخلق

إغلاق القاعات الرياضية بالعاصمة المغربية حتى إشعار آخر

سمكة قرش تهاجم رجلا قبالة ساحل أستراليا

استخدام تقنيات الواقع الافتراضي لعلاج مشكلة اضطرابات الغذاء

أيام زمان

راجية محسن.. قصة شبيهة راقية إبراهيم التى أنقذت محمد عبدالوهاب

دخل على السادات رافعًا عصاه.. توفيق الحكيم يروي قصته مع الرئيس

اعترافات شيريهان.. «حياتي تغيرت لوجود ابنتي وشعرت بالندم لهذا السبب»

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
القهر ضار جدًا بالصحة ويؤدى إلى الوفاة
عمرو خالد
مع كل نَفَس يخرج منك.. احمد الله المنعم
مؤمن المحمدي
الفناجيلى
ماجد حبته
ألمانيا والإرهاب.. سذاجة أم تواطؤ؟!
المزيد

الثقافة

انطلاق حفل مهرجان سماع ضمن فعاليات ملتقى الأديان

وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة الـ13 من مهرجان الحرف التقليدية

انتصار عبد الفتاح: مهرجان «سماع» يهتم بالإنسان مهما كان العرق والدين

«التراث بعيوننا».. ورشة عمل يعقدها التنسيق الحضاري أونلاين