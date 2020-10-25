«الشيوخ»: عرض لائحة المجلس على البرلمان لاعتمادها

أعلنت اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء المقبل، لاستكمال المناقشات التي شهدها اجتماع اليوم بحضور وكيلي المجلس، وأعضاء اللجنة.وأكد بيان اللجنة حرص الجميع على تكثيف المناقشات لضمان الانتهاء من العمل خلال ٣٠ يوما وفق القرار الصادر في هذا الشأن، حيث تم مراعاة تمثيل كافة الأحزاب والقوى السياسية والتيارات المكونة للمجلس، وكافة التخصصات والخبرات، بما يسمح بأن تأتي بنودها متوافقة مع مقتضيات العمل في المجلس.وقررت اللجنة في الاجتماع العمل على مشروع اللائحة الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس، وسيتم البناء عليه، بالإضافة أو الحذف أو التعديل أو غيره تمهيدا لعرضه على المجلس لإبداء الرأي والتصويت عليه.وأكدت اللجنة، أنه سيتم إحالته بعد الموافقة إلى مجلس النواب للموافقة عليه باعتباره قانونا، يجب أن يأخذ مساره التشريعي المقرر.وأوضحت اللجنة، أن اللائحة سوف تتضمن تفاصيل العمل في المجلس واللجان النوعية التي سيشملها وكيفية الانضمام إليها ومسار المناقشات في اللجان وفي الجلسات العامة، فضلا عن أدوات العضو التي يمكنه اللجوء إليها لطلب مناقشة موضوع أو قضية ما، وتقدم الأعضاء بالمقترحات، وغير ذلك من مجريات تنظيم العمل بالمجلس.وأكدت اللجنة، أن اللائحة سوف تنظم كيفية ممارسة المجلس لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتوضح ما يتمتع به العضو من حقوق، وما عليه من واجبات، والإجراءات التي يجب اتباعها خلال المناقشات وتنظيم الجلسات، كذلك تحديد العلاقة بين المجلس وغيره من المؤسسات والجهات والسلطات الأخرى.